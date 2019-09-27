Песков прокомментировал запрет курения на балконах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал принятые правительством новые требования, направленные на обеспечение пожарной безопасности. Речь идет о запрете использования открытого огня на балконах жилых домов в том числе, для курения с 1 октября.

«В Кремле позитивно относятся к любым решениям, которые помогают спасть человеческие жизни. Мы знаем, сколько возникает пожаров, Многие имеют трагические последствия, общественный резонанс», — сказал журналистам чиновник в пятницу, 27 сентября.

По словам Пескова, президент России Владимир Путин курение не приветствует и является сторонником здорового образа жизни (ЗОЖ). Соответственно, практически все служащие, которые обеспечивают работу главы государства, не курят, пояснил представитель Кремля.

«Сейчас остались считанные единицы, коллег, которые курят. Их меньше, чем пальцев на руке. В целом, это весьма непопулярно, что отрадно», — добавил он.

За нарушение правил предусмотрена ответственность по статье Административного кодекса о нарушении требований пожарной безопасности. Санкции статьи предусматривают наказание в виде предупреждений и штрафов для физических лиц в размере до 3 тыс. рублей либо до 5 тыс. рублей, если в результате нарушений правил возник пожар.