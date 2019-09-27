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Киберпатрульных будут готовить в Мурманске

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На базе Мурманского арктического государственного университета появился кибернадзор. Его создали сразу несколько ведомств: Роскомнадзор, МВД и Министерство образования и науки.

Киберпатрульным может стать любой студент, который пройдет месячную подготовку. Он будет заниматься поиском опасного интернет-контента и общественных мест с незащищенным доступом в интернет. Кроме того, киберпатрульный обязуется нести «киберистину» о правильном поведении в Сети в массы.

Подготовка будет проходить в здании университета. После окончания курса кибердозорным выдадут свидетельство о получении дополнительного образования. Как отмечает ИА «Би-порт», у таких студентов появится больше шансов устроиться на работу в правоохранительные органы.

24 сентября сообщалось о старте пилотного проекта по тестированию оборудования, обеспечивающего устойчивую работу Рунета на случай внешней угрозы.

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