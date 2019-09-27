Прямой эфир

В МИД России отреагировали на новые антироссийские санкции США

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Антироссийские санкции, которые США ввели в четверг, 26 сентября, стали 75-ми по счету с 2011 года, когда Вашингтон начал заниматься разрушением отношений с Москвой, заявили в МИД РФ.

«Запрет США не повлияет на темпы роста»
Президент Huawei Жэнь Чжэнфэй — о санкциях Соединённых Штатов

«С тех пор американские инициаторы санкционного давления на Россию не добились никакого результата. На этот раз, можно сказать, превзошли себя в собственном безрассудстве», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Как пояснили в министерстве, санкции ввели за «организацию поставок авиатоплива для российских сил в Сирии», которые с 2015 года занимаются борьбой с террористическими группировками. По мнению МИДа, сделав данный шаг, США открыто встали на сторону террористов.

«Теперь маски окончательно сброшены — речь прямо идет о стремлении помешать полному искоренению террористов на сирийской земле», — полагают в министерстве.

МИД подчеркивает, что решительно осуждает «циничность и беспринципность» политики Вашингтона.

О введении новых санкций против трех россиян, одной российской компании и пяти судов в четверг сообщил американский минфин. Под ограничения попали три менеджера компании «Сoвфрaхт» — Илья Лoгинов, Иван Окороков и Кaрeн Стeпaнян. В сообщении министерства говорится, что они «содействовали в организации поставок aвиaтoпливa для российских войск в Сирии».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Политик из партии Меркель призвал снять санкции с России
Лавров назвал Евросоюз ненадежным партнером

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019