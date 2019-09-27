В МИД России отреагировали на новые антироссийские санкции США

Антироссийские санкции, которые США ввели в четверг, 26 сентября, стали 75-ми по счету с 2011 года, когда Вашингтон начал заниматься разрушением отношений с Москвой, заявили в МИД РФ.

«С тех пор американские инициаторы санкционного давления на Россию не добились никакого результата. На этот раз, можно сказать, превзошли себя в собственном безрассудстве», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Как пояснили в министерстве, санкции ввели за «организацию поставок авиатоплива для российских сил в Сирии», которые с 2015 года занимаются борьбой с террористическими группировками. По мнению МИДа, сделав данный шаг, США открыто встали на сторону террористов.

«Теперь маски окончательно сброшены — речь прямо идет о стремлении помешать полному искоренению террористов на сирийской земле», — полагают в министерстве.

МИД подчеркивает, что решительно осуждает «циничность и беспринципность» политики Вашингтона.

О введении новых санкций против трех россиян, одной российской компании и пяти судов в четверг сообщил американский минфин. Под ограничения попали три менеджера компании «Сoвфрaхт» — Илья Лoгинов, Иван Окороков и Кaрeн Стeпaнян. В сообщении министерства говорится, что они «содействовали в организации поставок aвиaтoпливa для российских войск в Сирии».