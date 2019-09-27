Бандиты в Мексике напали на уничтожавших плантации наркотиков военных

Группа военных попала в засаду в мексиканском штате Герреро, трое военнослужащих и двое гражданских погибли. Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщает издание Milenio со ссылкой на информацию министерства национальной обороны страны.

По его данным, четыре человека — два солдата и два гражданских лица — были убиты на месте, еще один солдат умер в больнице города Чильпансинго.

Кроме того, еще двое военнослужащих были ранены.

Армейский патруль, по информации издания, проводил операцию по уничтожению плантаций наркотических растений, когда на него напала вооруженная группа людей.

Ответным огнем солдаты убили двоих нападавших. Несколько человек были задержаны.

В конце августа сообщалось, что девять человек погибли и 11 получили ранения в результате вооруженного столкновения двух преступных группировок в Мексике. Инцидент произошел в городе Тепалькатепек в западном штате Мичоакан.