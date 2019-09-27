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В Стамбуле за сутки произошло второе землетрясение

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В Стамбуле, крупнейшем городе Турции, зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,8. Эпицентр находился в Мраморном море, предположительно, на глубине от 7 до 13 км. В результате землетрясения обрушился минарет мечети Хаджи Ахмета, по данным местных СМИ пострадали восемь человек. Закрыты некоторые школы, эвакуированы люди из больницы в районе Силиври. В городе началась паника. Это уже второе землетрясение за сутки. Первые толчки были магнитудой чуть больше трех единиц.

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