Землетрясение магнитудой 6 произошло у Пуэрто-Рико

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло около берегов Пуэрто-Рико. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщила Геологическая служба США (USGS).

По ее данным, подземные толчки зафиксированы в 03:23 по времени UTC (06.23 мск). Эпицентр находился в 62 км к северо-западу от города Сан-Антонио, очаг залегал на глубине 10 километров, говорится на сайте службы.

Информации о возможных жертвах и разрушениях нет. Угроза цунами не объявлялась.

14 сентября у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.