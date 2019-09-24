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Землетрясение магнитудой 6 произошло у Пуэрто-Рико

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Фото: Global Look Press/Rolf Schulten
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Землетрясение магнитудой 6,0 произошло около берегов Пуэрто-Рико. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщила Геологическая служба США (USGS).

По ее данным, подземные толчки зафиксированы в 03:23 по времени UTC (06.23 мск). Эпицентр находился в 62 км к северо-западу от города Сан-Антонио, очаг залегал на глубине 10 километров, говорится на сайте службы.

Информации о возможных жертвах и разрушениях нет. Угроза цунами не объявлялась.

14 сентября у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

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