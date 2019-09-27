Часть делегации Венесуэлы осталась в Москве для обсуждения соглашений

Несколько венесуэльских чиновников остались в Москве после визита президента страны Николаса Мадуро для обсуждения возможных соглашений. Об этом после возвращения из поездки сообщил сам глава государства на пресс-конференции в аэропорту.

«Мы договорились, что у нас будет лучшее завершение года в том, что касается конкретных результатов сотрудничества в экономической, финансовой, военной, продовольственной и торговой сфере, и что мы подготовимся к 2020 и 2021 гг. для увеличения инвестиций и расширения двустороннего сотрудничества», — цитирует ТАСС Мадуро.

Кроме того, президент Венесуэлы назвал свою поездку в Россию «абсолютным успехом», а также отметил, что российский лидер Владимир Путин подтвердил полную поддержку России в том, чтобы Венесуэла усиливала свою военно-техническую готовность.

25 сентября президент Венесуэлы встретился в Кремле с российским лидером Владимиром Путиным. Мадуро подарил ему копию сабли венесуэльского героя-освободителя Симона Боливара.

23 сентября сообщалось, что Путин и Мадуро встретятся в ходе заседания Валдайского клуба в Сочи, которое пройдет с 30 сентября по 3 октября. Также у российского лидера запланированы встречи с президентами Казахстана и Филиппин Касым-Жомартом Токаевым и Родриго Дутерте.