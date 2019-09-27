В России начнут привлекать к ответственности за курение на балконе

Привлечь к ответственности за курение на балконе будет сложно, считают юристы. Ведь нужно будет доказать, что человек дымил на лоджии, а не в открытое окно квартиры. Чтобы наказать любителей приготовить шашлык на балконе, придется их сфотографировать.

Ранее правительство России утвердило изменения к правилам противопожарного режима. Разведение открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий обернется штрафом до 3 тысяч рублей, а если по вине курильщика возник пожар, то сумма увеличится до 5 тыс.

Нововведение коснется больниц и кинотеатров. Перед началом сеанса зрителям будут рассказывать о правилах поведения при пожаре. В медучреждениях палаты для тяжелобольных детей переместят на первые этажи. Новые правила вступят в силу с 1 октября.