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Оперная певица объяснилась с полицией в Венеции цитатами из опер

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Без денег, паспорта и знания языка. Оперную певицу Марию Остроухову ограбили в Венеции. Выйти из ситуации помог талант. Россиянка объяснилась с итальянской полицией цитатами из опер. На помощь пришли «Орфей и Эвридика» и «Коронация Поппеи».

Мария обрисовала суть проблемы. Полицейские все поняли. Пострадавшей показали фото местных карманников. Мария сразу узнала воровку. В тот же день артистке вернули документы. Чтобы отблагодарить полицейских, певица вновь обратилась к классике.

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