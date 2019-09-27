Власти США планируют почти вдвое снизить прием беженцев в 2020 финансовом году

Администрация США предлагает снизить с 30 тыс. до 18 тыс. число беженцев, которым будет предоставлено убежище в стране в 2020 финансовом году (начинается 1 октября 2019 года), сообщает пресс-служба Госдепартамента.

Отмечается, что Соединенные Штаты ожидают получить обращения от более 368 тыс. беженцев и просителей убежища. Соответствующие предложения направлены в конгресс США.

В 2019 году потолок приема беженцев составлял 30 тыс. человек, сообщает «РИА Новости».

В Госдепе отметили, что прием большего числа беженцев был бы безответственным шагом для властей в то время, когда «гуманитарный кризис и кризис в области безопасности вдоль южной границы (с Мексикой. — Ред.) уже накладывают чрезвычайное бремя на иммиграционную систему США».

12 сентября сообщалось, что Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа ограничить предоставление убежища иностранцам.