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Почти 150 беженцев были задержаны на юго-востоке Мексики

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Фото: TASS/Zuma/Luis Cortes
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Мексиканская полиция задержала грузовик со 146 нелегальными мигрантами из стран Центральной Америки, сообщает в понедельник, 12 августа, радиостанция Noticias MVS.

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Как уточняется, инцидент произошел на юго-востоке страны. Водитель транспортного средства и еще один человек, который находился в кабине, взяты под стражу, им могут предъявить обвинение в организации торговли людьми.

Сотрудники Федеральной полиции Мексики доставили беженцев в управление миграционной службы в штате Веракрус. В ближайшее время, как передает ТАСС, их могут выдворить из страны.

7 июня стало известно, что США и Мексика достигли соглашения по торговле и миграционному вопросу. Так, Вашингтон обязался не вводить пошлины на мексиканские товары, а Мехико обязался принять решительные меры на границе с Соединенными Штатами по борьбе с нелегальной миграцией, что должно «значительно сократить» поток нелегалов на американскую территорию.

Глава американского государства Дональд Трамп представляет из себя ярого противника миграции в США из государств Латинской Америки, так как, по его убеждению, именно она является причиной распространения торговли наркотиками и торговли людьми.

В частности, одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа было строительство стены на границе с Мексикой. В середине февраля текущего года он ввел режим ЧП, чтобы получить около $6,4 млрд на реализацию соответствующей инициативы. При этом оппоненты президента согласились выделить на стену лишь $1,4 млрд.

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