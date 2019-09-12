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Суд в США разрешил Трампу ограничить предоставление убежища мигрантам

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Фото: Global Look Press/Ken Cedeno
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Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа ограничить предоставление убежища иностранцам.

Отмечается, что за инициативу высказались семь судей, еще двое выступили против, пишет «РИА Новости».

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24 июля окружной суд Калифорнии отменил ограничения на предоставление убежища мигрантам, введенные Трампом. При этом федеральный суд, назначенный Трампом в округе Колумбия, отказался приостанавливать ограничения Трампа на предоставление убежища.

19 июня Трамп заявил, что в ближайшее время США начнут массовую высылку беженцев. По его словам, речь идет о миллионах человек.

Инициатива президента подверглась широкой критике, в том числе со стороны членов Демократической партии. Так, председатель палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси назвала намерения Трампа «актом абсолютной злобы». По ее словам, соответствующая практика борьбы с нелегальной миграцией является жестокой, неэффективной и дискриминационной.

Глава американского государства Дональд Трамп представляет из себя ярого противника миграции в США из государств Латинской Америки, так как, по его убеждению, именно она является причиной распространения торговли наркотиками и торговли людьми.

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