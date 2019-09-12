Суд в США разрешил Трампу ограничить предоставление убежища мигрантам

Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа ограничить предоставление убежища иностранцам.

Отмечается, что за инициативу высказались семь судей, еще двое выступили против, пишет «РИА Новости».

24 июля окружной суд Калифорнии отменил ограничения на предоставление убежища мигрантам, введенные Трампом. При этом федеральный суд, назначенный Трампом в округе Колумбия, отказался приостанавливать ограничения Трампа на предоставление убежища.

19 июня Трамп заявил, что в ближайшее время США начнут массовую высылку беженцев. По его словам, речь идет о миллионах человек.

Инициатива президента подверглась широкой критике, в том числе со стороны членов Демократической партии. Так, председатель палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси назвала намерения Трампа «актом абсолютной злобы». По ее словам, соответствующая практика борьбы с нелегальной миграцией является жестокой, неэффективной и дискриминационной.

Глава американского государства Дональд Трамп представляет из себя ярого противника миграции в США из государств Латинской Америки, так как, по его убеждению, именно она является причиной распространения торговли наркотиками и торговли людьми.