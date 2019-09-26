Глава «Аэрофлота» оценил концепцию «регуляторной гильотины»

Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев стал председателем заседания Комитета по регуляторной политике в составе Российского союза промышленников и предпринимателей, посвященно реализации механизма «регуляторной гильотины».

Члены комитета подвели промежуточные итоги проекта и обсудили дальнейшие направления его развития. Они отметили, что в течение следующего года все нормативные требования к бизнесу должны быть проанализированы федеральными органами на предмет актуальности, обоснованности и исполнимости. При этом важно избежать «правового вакуума», особенно в таких отраслях, как тяжелая промышленность, атомная энергетика и транспорт.

Среди других проблем было названо существующее дублирование контрольных механизмов в тех сферах, которые функционируют по международным стандартам или законам иностранных государств. «Регуляторная гильотина» могла бы исправить ситуацию, этого необходима гармонизация российских и международных законодательных требований.

«Для бизнес-сообщества концепция «регуляторной гильотины» — один из ключевых инструментов улучшения делового климата. Но реализация предлагаемой инициативы, «тонкая настройка» ее механизмов должны стать предметом пристального внимания и конструктивной критики со стороны экспертов и деловых кругов, — отметил Савельев. По его словам, отвечает и нашим деловым интересам, и задачам прорывного развития России.