«Аэрофлот» расширил ассортимент детских наборов

Авиакомпании «Аэрофлот» расширила ассортимент детских наборов. Теперь на рейсах появились подарки для детей младше двух лет, разработанные с учетом пожеланий пассажиров.

В набор для самых маленьких входит удобная сумка, мягкая детская книжка с яркими картинками, мягкий паззл с крупными деталями и гипоаллергенные очищающие салфетки.

Также в ассортименте компании есть наборы для других возрастных категорий — от 3 до 6 лет и от 7 до 11 лет. Они предоставляются на всех рейсах во всех классах обслуживания. Кроме того, для детей предусмотрен развлекательный канал с фильмами, музыкой, мультфильмами и играми.

На рейсах длительностью более трех часов пассажиры с детьми дошкольного возраста могут получить питание в удобное для них время.

Также «Аэрофлот» разрешил в дополнение к норме бесплатного провоза багажа провозить коляску весом до 20 кг или детское кресло для использования на борту при наличии отдельного места на ребенка.