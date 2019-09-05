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«Аэрофлот» расширил ассортимент детских наборов

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Фото: пресс-служба авиакомпании «Аэрофлот»
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Авиакомпании «Аэрофлот» расширила ассортимент детских наборов. Теперь на рейсах появились подарки для детей младше двух лет, разработанные с учетом пожеланий пассажиров.

В набор для самых маленьких входит удобная сумка, мягкая детская книжка с яркими картинками, мягкий паззл с крупными деталями и гипоаллергенные очищающие салфетки.

Также в ассортименте компании есть наборы для других возрастных категорий — от 3 до 6 лет и от 7 до 11 лет. Они предоставляются на всех рейсах во всех классах обслуживания. Кроме того, для детей предусмотрен развлекательный канал с фильмами, музыкой, мультфильмами и играми.

На рейсах длительностью более трех часов пассажиры с детьми дошкольного возраста могут получить питание в удобное для них время.

Также «Аэрофлот» разрешил в дополнение к норме бесплатного провоза багажа провозить коляску весом до 20 кг или детское кресло для использования на борту при наличии отдельного места на ребенка.

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