Аналитик оценила стратегию «Аэрофлота» на повышение рентабельности

Аналитик инвестиционно банка BCS Global Markets Анастасия Егазарян считает, что концентрация «Аэрофлота» на повышении рентабельности, положительный сигнал, как для акционеров компании, так в конечном счете и для пассажиров. Так она прокомментировала «Известиям» интервью гендиректора авиаперевозчика Виталия Савельева.

Накануне, 26 августа, Виталий Савельев рассказал в интервью «Интерфаксу» о перспективах выхода на IPO лоукостера «Победа» (дочернее предприятие «Аэрофлота» — Ред), о будущем программы «плоских» тарифов и региональной стратегии экспансии «Аэрофлота».

«Больше фокуса на маржу — на мой взгляд правильный подход не только c точки зрения миноритарных акционеров и бизнеса, но и для клиентов компании. Если компания постоянно работает в убыток и не может развиваться, в конечном итоге это ставит под вопрос качество услуг, а следовательно идёт в ущерб клиентам компании», — сказала Егазарян.

По ее мнению, решение «Аэрофлота» разместить с лета 2020 года в новом хабе авиаперевозчика в Красноярске восемь самолетов — разумное.

«Развитие межрегионального трафика имеет потенциал. Существует достаточно большой межрегиональный автомобильный и железнодорожный трафик, и компания могла бы привлечь его часть. Решение открыть хаб в Красноярске, разместив там небольшое количество самолетов, 8 штук, вполне разумная стратегия», — отметила эксперт.

При этом некоторые межрегиональные маршруты «Аэрофлота» не сильно отстают по рентабельности от внутренних маршрутов через Москву, подчеркнула Егазарян.

Более того, тарифы на некоторых маршрутах на поездах уже зачастую сравнимы с тарифами, которые предлагает «Победа». При этом путь на поезде занимает значительно больше времени.

27 августа пресс-служба правительства Сахалинской области сообщила, что власти региона подписали с «Аэрофлотом» соглашение о субсидировании из областного бюджета авиабилетов на рейсы Москва - Южно-Сахалинск - Москва. Правительство области взяло на себя обязательства обеспечить жителям Сахалина возможность покупать билеты «Аэрофлота» до Москвы по «плоским» тарифам.

«Аэрофлот» не первый, кто предлагает такого рода схему. В Европе, если какие-то маршрут недогружены, очень часто трафик субсидируется местными властями, с тем чтобы увеличить трафик и поток туристов или бизнеса, потому что это приносит заработок региону, городу и так далее» — сказала аналитик инвестиционно банка BCS Global Markets.

В то же время она отметила, что оценить улучшение рентабельности от новой схемы не предоставляется возможным, если будет введен всего лишь один дополнительный маршрут с «неплоским» тарифом. Однако, когда это станет распространенной схемой, влияние будет более ощутимым, заключила эксперт.

Группа «Аэрофлот» по итогам 2018 года перевезла 55,7 млн пассажиров и заняла 18-ю строчку списка крупнейших авиационных холдингов мира по пассажиропотоку. Об этом авиакомпания сообщила со ссылкой на данные рейтинга «Лидирующие авиационные группы» британского издания Airline Business.