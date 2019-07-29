«Аэрофлот» вошел в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира

Группа «Аэрофлот» по итогам 2018 года перевезла 55,7 млн пассажиров и заняла 18-ю строчку списка крупнейших авиационных холдингов мира по пассажиропотоку. Об этом авиакомпания сообщила на своем сайте со ссылкой на данные рейтинга «Лидирующие авиационные группы» британского издания Airline Business.

Уточняется, что в прошлом году «Аэрофлот» занимал позицию на две строчки ниже.

«Одновременно ведущий российский авиационный холдинг подтвердил присутствие в топ-5 крупнейших авиагрупп Европы среди традиционных перевозчиков. По ключевому производственному показателю — пассажирообороту — группа «Аэрофлот» уверенно удерживает 16-е место, улучшив результаты прошлого года на 9,9%», — указано на сайте.

Кроме того, по данным мирового рейтинга, лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») совершил прорыв по итогам 2018 года, собрав годовой прирост пассажиропотока в 56,8%.

«Аэрофлот» располагает самым молодым самолетным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов.

«Аэрофлот» обладает рейтингом «четыре звезды» от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы», а также завоевал рейтинг «пять звезд» от американской авиационной ассоциации APEX.