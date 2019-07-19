«Аэрофлот» занял первое место в Европе по пунктуальности полетов

Российская авиакомпания «Аэрофлот» стала первой в Европе по пунктуальности полетов, следует из ежемесячного отчета On-Time Performance Report международного аналитического агентства OAG (Великобритания).

Перевозчик показал лучший результат среди европейских компаний с глобальным охватом деятельности и вошел в топ-50 самых пунктуальных авиакомпаний мира.

«В июне 2019 года 85,4% рейсов «Аэрофлота» были выполнены точно по расписанию», — говорится в сообщении, поступившем в «Известия».

Кроме того, летом 2019 года компания была оценена OAG на пять звезд за пунктуальность. Аэрофлот стал единственным обладателем максимального балла в России и крупнейшей компанией в Европе по объему перевозок.

В 2018 году Аэрофлот принял ряд эффективных мер, которые помогли существенно повысить пунктуальность рейсов. В частности, речь идет о строгом выполнении правил посадки на рейс. Перевозчик также планирует внести изменения на основе самых современных цифровых технологий, в том числе использование биометрического контроля, которое существенно облегчит и ускорит для пассажира прохождение предполетных процедур в аэропорту.