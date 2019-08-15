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«Аэрофлот» стал членом ассоциации «Цифровой транспорт и логистика»

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Российская авиакомпания «Аэрофлот» вошла в ассоциацию «Цифровой транспорт и логистика», которая является центром компетенций по одноименному ведомственному проекту Минтранса России. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям».

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В сообщении указано, что этот шаг позволит внести большой вклад в трансформацию транспортного комплекса РФ за счет применения накопленного «Аэрофлотом» богатого опыта цифровизации и технологий.

«Глобальный опыт «Аэрофлота» важен для цифровой трансформации всей транспортной отрасли, которая выстраивается на принципах мультимодальности, мультиплатформенности и необходимости сопряжения с системами стран Европы и Азии», — отметил заместитель министра транспорта России Алексей Семенов.

По его словам, активное участие одной из крупнейших авиакомпаний в работе ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» позволит ускорить выполнение задачи руководства страны в части технологического прорыва.

«Цифровизация — магистральный вектор развития «Аэрофлота» и наша главная инвестиция в будущее, без нее невозможно обеспечить высокую эффективность бизнеса. «Аэрофлот» успешно внедряет новейшие цифровые решения и готов делиться наработанным опытом с другими представителями транспортной отрасли. Уверен, совместными усилиями мы поможем стране достичь лидерства в мировом транспортном и логистическом пространстве», — рассказал генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев.

Отмечается, что на сегодняшний день уровень развития цифровых технологий в «Аэрофлоте» остается одним из самых высоких в мировой транспортной отрасли. Авиакомпания в течение нескольких лет сохраняет 4-е место в мире среди конкурентов по цифровизации в рейтинге консалтинговой компании Bain&Co.

Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика» является центром компетенций по одноименному ведомственному проекту Минтранса России. На ее базе планируется создавать и развивать единое мультимодальное цифровое транспортное и логистическое пространство на территории страны. Это станет возможным за счет объединения и применения всех существующих, разрабатываемых цифровых сервисов и программного обеспечения российских компаний.

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