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«Аэрофлот» изменит правила доступа в бизнес-залы аэропортов

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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«Аэрофлот» с 15 августа меняет правила доступа участников золотого уровня программы «Аэрофлот Бонус» в бизнес-залы аэропортов Архангельска и Магнитогорска. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям».

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Уточняется, что в залы ожидания повышенной комфортности смогут проходить только те пассажиры, которые купили билет бизнес-класса, а также владельцы карт платинового уровня. Владельцам карт золотого уровня, купившим билеты класса эконом, будут автоматически начислены 3 тыс. миль.

В «Аэрофлоте» объяснили, что изменения правил обусловлены экономической целесообразностью.

«Средняя стоимость обслуживания пассажиров в бизнес-залах российских аэропортов существенно выше, чем в Европе», — сказал источник в компании.

Отмечается, что в Европе затраты авиакомпании на обслуживание одного пассажира составляют в среднем от €25. При этом сумма может достигать €40, в случае если в бизнес-зале обслуживаются пассажиры крупнейших мировых авиакомпаний.

В российских аэропортах такой логической связи не наблюдается, отмечает источник. По его словам, даже в небольших региональных аэропортах России доступ пассажира в бизнес-зал обойдется перевозчику в среднем в 5–7 тыс. рублей. При этом опросы пассажиров подтверждают, что затраты «Аэрофлота» не соответствуют качеству предоставляемых в этих залах услуг.

В «Аэрофлоте» заключили, что продолжат анализировать свои затраты на предоставление этих услуг в тех аэропортах, где их стоимость выше, чем в Европе.

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