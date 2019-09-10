«Аэрофлот» получил «пять звезд» в категории «Глобальная авиакомпания»

«Аэрофлот» в третий раз подряд получил высший рейтинг «пять звезд» в категории «Глобальная авиакомпания» от американской авиационной ассоциации APEX. Об этом 10 сентября сообщается на официальном сайте «Аэрофлота».

Рейтинг APEX, основанный на отзывах пассажиров, включил в себя почти 600 авиакомпаний мира. Для их оценки применяется онлайн-технология, которая принимает во внимание лишь сертифицированные отзывы тех пассажиров, кто совершил реальное путешествие, поддающееся проверке.

Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев сказал об особенной ценности стабильного подтверждения рейтинга «пять звезд» для компании. «Это высшее признание нашего сервиса и сильных позиций на глобальном рынке», — сообщил Савельев. Он также заявил, что важнейшей целью в дальнейшем для «Аэрофлота» является наращивание международного транзитного пассажиропотока до 10–15 млн пассажиров в 2023 году.

Результат был объявлен на торжественной церемонии APEX Awards, которая состоялась 9 сентября в Лос-Анджелесе в рамках международной специализированной авиационной выставки и конференции APEX EXPO.

На мероприятии были представлены авиаперевозчики, которые успешно применяют инновационные подходы к улучшению качества сервиса. В эту категорию входят авиакомпании с крупным флотом широкофюзеляжных самолетов и глобальным охватом деятельности.

Ассоциация обслуживания пассажиров (APEX) является некоммерческой торговой организацией, которая специализируется на изучении качества обслуживания пассажиров. APEX является американским аналогом европейского агентства Skytrax. «Аэрофлот» входит в число обладателей рейтинга «четыре звезды» Skytrax.