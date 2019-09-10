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«Аэрофлот» получил «пять звезд» в категории «Глобальная авиакомпания»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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«Аэрофлот» в третий раз подряд получил высший рейтинг «пять звезд» в категории «Глобальная авиакомпания» от американской авиационной ассоциации APEX. Об этом 10 сентября сообщается на официальном сайте «Аэрофлота».

Рейтинг APEX, основанный на отзывах пассажиров, включил в себя почти 600 авиакомпаний мира. Для их оценки применяется онлайн-технология, которая принимает во внимание лишь сертифицированные отзывы тех пассажиров, кто совершил реальное путешествие, поддающееся проверке.

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Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев сказал об особенной ценности стабильного подтверждения рейтинга «пять звезд» для компании. «Это высшее признание нашего сервиса и сильных позиций на глобальном рынке», — сообщил Савельев. Он также заявил, что важнейшей целью в дальнейшем для «Аэрофлота» является наращивание международного транзитного пассажиропотока до 10–15 млн пассажиров в 2023 году.

Результат был объявлен на торжественной церемонии APEX Awards, которая состоялась 9 сентября в Лос-Анджелесе в рамках международной специализированной авиационной выставки и конференции APEX EXPO.

На мероприятии были представлены авиаперевозчики, которые успешно применяют инновационные подходы к улучшению качества сервиса. В эту категорию входят авиакомпании с крупным флотом широкофюзеляжных самолетов и глобальным охватом деятельности.

Ассоциация обслуживания пассажиров (APEX) является некоммерческой торговой организацией, которая специализируется на изучении качества обслуживания пассажиров. APEX является американским аналогом европейского агентства Skytrax. «Аэрофлот» входит в число обладателей рейтинга «четыре звезды» Skytrax.

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