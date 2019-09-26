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Источник назвал срок нового запуска «Протона-М» со спутниками

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Роскосмоса
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Ракета-носитель «Протон-М» с европейским спутником Eutelsat-5WB и американским аппаратом MEV-1 может стартовать в начале октября. Об этом рассказал источник в ракетно-космической отрасли.

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«В случае принятия решения на продолжение работ пуск может быть осуществлен 3–5 октября», — цитирует его ТАСС. Собеседник журналистов также рассказал, что причиной переноса старта стали проблемы в «защитных элементах, не оказывающих влияние на подготовку и пуск ракеты-носителя».

Изначально пуск был запланирован на август. Позже его перенесли на 30 сентября, затем снова отложили. «Роскосмос» пообещал, что сообщит о новой дате полета дополнительно.

Запуск должен был побить рекорд по длительности выведения спутника на орбиту и продлиться 15 часов 54 минуты. Это на 23 минуты дольше, чем при отправке спутников Inmarsat-5 в 2013 и 2015 годах.

В 2019 году было произведено три пуска ракет «Протон-М», до конца года планируются еще три пуска.

Коммерческие пуски ракет «Протон-М» осуществляются Центром Хруничева и поставщиком пусковых услуг с помощью ракет «Протон» на зарубежном рынке — российско-американским СП International Launch Services. Всего с 1996 по 2018 год состоялось 96 коммерческих пусков.

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