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Росмолодежь научит студентов распознавать «фейковые новости»

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) научит молодых людей отличать правдивую информацию ото лжи путем проведения лекций и дискуссий с участием экспертов.

Организация опубликовала на сайте госзакупок информацию о проведении конкурса на обучение студентов информационным инструментам манипуляции и противодействию «фейковым новостям в постправде» на 3 млн рублей.

До конца года Росмолодежь намерена провести восемь научно-просветительских лекций на тему «Россия и мир: понимание будущего» в высших учебных заведениях Центрального, Южного и Уральского федеральных округов. Кроме того, в планах организации — социологическое исследование по данному вопросу, сообщает телеканал «360».

В каждой лекции примут участие по четыре эксперта: два кандидата социологических, исторических или политических наук, а также два человека, которые специализируются на журналистике и международных отношениях.

Кроме того, Росмолодежь готова выделить 15 млн рублей на организацию дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» по всей России, где будет идти речь о развитии патриотизма, вызовах современного мира, глобализации, лидерстве, госслужбе. К участию в лекциях планируют привлечь артистов, ученых, бизнесменов, общественных деятелей и других экспертов.

В июне глава Росмолодежи Александр Бугаев рассказал о предпосылках к снижению возраста совершеннолетия с 18 лет до более молодого возраста.

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