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В России отзовут более 900 кроссоверов Mercedes-Benz

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Фото: TASS/DPA/Uli Deck
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Немецкая компания Mercedes-Benz отзывает с российского рынка для ремонта 922 кроссовера GLE, реализованных 2018-2019 годах. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба Росстандарта.

Отмечается, что на отзываемые автомобили могли быть неправильно установлены дренажные шланги для конденсата кондиционера.

Владельцам отправят письма с просьбой предоставить автомобиль в ближайший технический центр для проведения бесплатной диагностики и ремонта.

В сервисном центре на кроссоверах Mercedes-Benz GLE, попавших под отзыв, будет проведена проверка и, при необходимости, правильная установка дренажных шлангов.

25 сентября сообщалось, что компания Jeep отзывает с российского рынка 65 внедорожников Cherokee из-за неисправности автоматической коробки передач.

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