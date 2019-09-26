Россияне перестают делать домашние заготовки на зиму

Около трети россиян (33%) делают заготовки на зиму из овощей и фруктов, выращенных на собственном приусадебном участке. Такие данные приводит исследовательский холдинг «Ромир» в четверг, 26 сентября.

Как отмечают эксперты, этот показатель является самым низким за всю историю наблюдения: в 2015 году заготовки делали 47% россиян, а в 2011 году и того больше — половина респондентов (50%).

15% из делающих соленья и варенья в 2019 году респондентов заявили, что обеспечивают половину и более общей продуктовой корзины семьи. В 2015 году результат был такой же, а в 2011-м — в два раза больше (30%).

Также до 20% уменьшилось число семей, у которых доля консервированных продуктов в общем рационе занимает от 30% до 49%. Четыре года назад таких семей было почти в два раза больше — 37%.

Как объяснил глава «Ромир» Андрей Милехин, одной из причин отказа россиян от заготовок стало развитие современной торговли, которая позволяет снимать поведенческую тревожность, отмечает «Интерфакс».

Вместе с тем он добавил, что восполнение продуктовой корзины за счет подсобного хозяйства и консервирования говорит о том, что люди не потеряли трудовые навыки и по-прежнему могут обеспечить себя самостоятельно в кризисные периоды.

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