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В Подмосковье откроют пять пунктов приема старой техники и мебели

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Специальные пункты приема старой техники, мебели и бытового мусора откроют в Московской области до конца 2019 года. Об этом телеканалу «360» рассказали в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

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Такие депо под названием Recycle Depot организуют в пяти муниципальных образованиях Подмосковья: Балашихе, Можайске, Рузе, Дмитрове и Рошале. Они будут представлять собой площадки от 0,5 га до 2 га с контейнерами для разнообразных отходов и старых вещей: мебели, бытовой техники, бумаги, спила растений, жести, стекла, картона, пластиковых бутылок, одежды, пакетов, книг, ламп и батареек. Вывозить в пункты приема старые вещи предстоит самим жителям, а диспетчер в депо будет следить за тем, чтобы контейнеры не переполнялись, а отходы вовремя вывозились.

Как подчеркнул министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин, сдать старые вещи можно будет бесплатно. По его прогнозам, такими пунктами приема будут пользоваться 20% населения региона, а число площадок будет расти по мере роста запросов жителей.

Депо для сдачи крупных бытовых отходов станут в Московской области частью новой инфраструктуры обращения с отходами. В регионе активно внедряется раздельный сбор коммунальных отходов.

25 сентября эксперты назвали число сортирующих мусор россиян. По данным аналитического агентства НАФИ, каждый третий житель России сдает на переработку макулатуру, батарейки или пластик. За последние четыре года количество сортирующих и грамотно утилизирующих твердые коммунальные отходы выросло с 13% до 35%.

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