Выставка тактильных экспонатов откроется в Историческом музее

В Историческом музее в Москве со 2 октября по 4 ноября пройдет выставка тактильных экспонатов «Трогательная история». Об этом 26 сентября сообщается на сайте столичной мэрии.

Экспозиция разместится в главном здании музея. Посетители смогут прикоснуться к 3D-копиям уникальных археологических находок, а также знаковых памятников эпохи Московского царства и Древней Руси.

«Это реплики барельефа с изображением слона с заячьими ушами из Юрьева-Польского (ХIII век), фигурка древнего шамана из Галичского клада (II век до нашей эры), античные монеты, барельеф с изображением льва (ХIII век), терракотовые изразцы ХVII века, парадные секиры (VII — начало VI века до нашей эры)», — приводит агентство городских новостей «Москва» слова представителя мэрии.

Высота тактильных копий составит от 20 до 50 см. Основными материалами для их создания стали искусственные камень и мрамор, а также бронза. Отмечается, что некоторые реплики увеличат, чтобы к ним было удобнее прикасаться. В экспозицию включили 18 предметов.

Уточняется, что для посетителей с ограниченными возможностями вход на выставку сделают бесплатным при условии предъявления подтверждающего документа. Также бесплатно на выставку смогут попасть дети до 16 лет, а стоимость взрослого билета без льгот составит 400 рублей, пишет REGNUM.

Всем гостям выдадут мультмедийные гиды, с помощью которых можно будет узнать историю каждого экспоната. При приближении к экспонату звуковая дорожка или видеоряд будет включаться автоматически.

Ранее 26 сентября сообщалось, что в Москве на ВДНХ с 3 по 5 октября пройдет выставка-презентация «Город: детали», где посетителям представят 250 дизайн-решений для современного мегаполиса.