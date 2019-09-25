Пресс-конференция художника Никаса Сафронова в МИЦ «Известия». Трансляция

В МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция художника Никаса Сафронова, посвященная его выставке «Иные миры». Картины выставлены в Государственном центральном музее современной истории России.

Никас Сафронов — один из самых известных российских живописцев нашего времени. На экспозиции, которая проходит с 20 сентября по 19 января, он впервые представил свои работы не только в классическом исполнении на холстах, но и с использованием ультрасовременных мультимедийных технологий.

«Иные миры» знакомят зрителя с различными периодами творчества художника — всего будет представлено более 100 живописных и графических работ, созданных в период с конца 1990-х годов до 2019 года.