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Пресс-конференция художника Никаса Сафронова в МИЦ «Известия». Трансляция

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция художника Никаса Сафронова, посвященная его выставке «Иные миры». Картины выставлены в Государственном центральном музее современной истории России.

Никас Сафронов — один из самых известных российских живописцев нашего времени. На экспозиции, которая проходит с 20 сентября по 19 января, он впервые представил свои работы не только в классическом исполнении на холстах, но и с использованием ультрасовременных мультимедийных технологий.

«Иные миры» знакомят зрителя с различными периодами творчества художника — всего будет представлено более 100 живописных и графических работ, созданных в период с конца 1990-х годов до 2019 года.

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