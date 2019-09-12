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Первая выставка в омском центре «Эрмитаж-Сибирь» откроется в ноябре

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Сибирь» в Омске начнет работу в ноябре. Там откроется первая выставка, где будет представлено оружие Индии, Ирана, Аравии, Османской Турции, Кавказа и Средней Азии.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Фариду Бурееву — директора Омского областного музея изобразительных искусств имени Врубеля, на базе которого откроется центр, главная тема экспозиции будет раскрыта на основе масштабных коллекций восточного оружия и конской упряжи. Всего в Омск из Государственного Эрмитажа привезут около 400 экспонатов. Об этом передает ИА «ОМСКРЕГИОН».

«Эрмитаж-Сибирь» – единственное представительство музея на территории Сибирского федерального округа. Он займет третий этаж здания, расположенного в историческом центре Омска по адресу: улица Музейная, дом 4. «Эрмитаж-Сибирь» должны были открыть еще в 2016 году, когда город отмечал свое 300-летие. Тогда завершить работы не успели.

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