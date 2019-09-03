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«Дни Эрмитажа» проходят в Сахалинской области

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Фото: vk.com/Официальное сообщество Сахалинской области
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«Дни Эрмитажа» стартовали в Южно-Сахалинске. Главным событием стало открытие выставки одного шедевра «Модель Вселенной эпохи Ренессанса. Астрономические часы». В литературно-художественном музее книги А.П. Чехова можно увидеть часы, созданные в 1584 году знаменитыми немецкими мастерами Георгом Роллем и Иоганном Рейнгольдом по заказу императора Священной Римской империи Рудольфа II для Ивана Грозного.

Со 2 по 8 сентября в музеях Южно-Сахалинска и других муниципалитетов пройдут, лекции, кинопоказы, встречи с экспертами, экскурсии, мастер-классы, сообщает ИА SakhalinMedia. По словам заместителя генерального директора Государственного Эрмитажа Алексея Богданова, прибывшие на Сахалин сотрудники музея расскажут сахалинцам про фарфор, реставрацию экспонатов и поделятся опытом работы с коллегами.

Жителям Сахалинской области предлагают принять участие в викторине «Я хочу в Эрмитаж». «Победитель получит трехдневную экскурсионную путевку на двоих для посещения Эрмитажа — проезд и проживание в Санкт-Петербурге в гостинице Государственного Эрмитажа», — отметил Алексей Богданов.

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