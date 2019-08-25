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В Главный штаб Эрмитажа привезут выставку с Венецианской биеннале

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В начале следующего года Государственный Эрмитаж, который был куратором павильона России на Венецианской биеннале современного искусства, привезет экспозицию в Санкт-Петербург. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора музея Михаила Пиотровского.

Также коллекцию привезут в Москву, Астану и Амстердам. Экспозицию в Главном штабе Эрмитажа представят в расширенном варианте, отмечает телеканал «78». «Будет точно не так, как в Венеции, а чуть-чуть по-другому, будет по-петербургски, а потом по-московски», — добавил Пиотровский.

Как сообщалось 14 августа, более 3,5 млрд рублей заработали по итогам 2018 года два крупнейших российских музея — Третьяковская галерея и Эрмитаж, такие данные предоставили «Известиям» в пресс-службах учреждений. Внебюджетные доходы главного музея Петербурга составили 2,54 млрд рублей.

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