Сами с деньгами: доходы Третьяковки впервые превысили 1 млрд рублей

Государственная Третьяковская галерея впервые заработала более 1 млрд рублей за год — такого показателя удалось добиться в 2018-м, рассказали «Известиям» в пресс-службе музея. При этом внебюджетные доходы «Эрмитажа» в 2,5 раза выше — 2,5 млрд. Только на эти две крупнейшие институции в прошлом году пришлась почти четверть всех заработков федеральных музеев. Их доходы уже приблизились к размеру госсубсидий. Эта ситуация во многом обусловлена высокими ценами на билеты, считают эксперты. В регионах цены ниже, но местные музеи тоже стали зарабатывать больше. В Минкультуры «Известиям» заявили, что доходы в этом случае не самоцель, деньги — как собственные, так и государственные — идут на развитие музеев, которые становятся драйверами роста экономики регионов.

Своими силами

Два крупнейших музея страны –– Третьяковская галерея и Эрмитаж — в 2018 году заработали в общей сложности более 3,5 млрд рублей. Такие данные предоставили «Известиям» в пресс-службах учреждений. Так, внебюджетные доходы Третьяковки впервые превысили 1 млрд рублей, рост за последние три года составил почти 50%.

Эрмитаж в прошлом году заработал 2,54 млрд рублей — на 12% больше, чем в 2017-м.

Организации также получают госсубсидии: например, для «Эрмитажа» в прошлом году они составили 2,68 млрд рублей, что сопоставимо с собственными доходами музея.

По словам гендиректора Третьяковки Зельфиры Трегуловой, если в 2014 году доля госсредств в бюджете музея составляла 68%, то в 2018-м при том же объеме госфинансирования она снизилась до 32%.

–– Остальное –– заработанные нами, а также привлеченные средства благотворителей и меценатов, –– отметила она в разговоре с «Известиями». –– Я не говорю уже о том, что пополнение коллекции музея в последние годы идет почти исключительно за счет тех, кто безвозмездно передает нам художественные произведения или помогает их приобрести.

Тенденция, связанная с тем, что заработки музеев сопоставимы или даже превышают госсубсидии, характерна для большинства федеральных институций. В прошлом году их внебюджетные доходы достигли в общей сложности 15,5 млрд рублей (рост на 45% в сравнении с 2017-м). При этом госфинансирование составило 17,5 млрд рублей, рассказал «Известиям» глава департамента музеев Министерства культуры Владислав Кононов. Наиболее успешные и посещаемые из них самостоятельно зарабатывают до 70% средств на содержание и развитие. Это позволяет им не только формировать экспозиции, привлекая дополнительных посетителей, но и делает их драйверами развития территорий, отметил он.

Получение прибыли не самоцель для музеев, их госфинансирование снижать не планируется, подчеркнул Владислав Кононов. Наоборот, по его данным, с 2011 года оно выросло в 1,6 раза.

Растут внебюджетные доходы и крупных институций регионального подчинения. Например, московский Музей космонавтики в 2018 году заработал 124 млн рублей — это в 2,5 раза больше, чем в 2013-м, рассказала «Известиям» директор учреждения Наталья Артюхина. В этом году рост должен составить еще 16%.

–– У нас есть субсидия московского правительства в 154 млн рублей. А 124 млн музей заработал самостоятельно на экскурсиях, мероприятиях, лекториях и другой деятельности, связанной с профилем учреждения. Сегодня мы наблюдаем бум интереса к нам, сравнимый с тем, что возник сразу после открытия музея в 1981 году. Только в прошлом году нас посетили 654 тыс. человек, –– пояснила Наталья Артюхина.

Драйверы роста

Музеи зачастую становятся драйверами экономического роста территорий, на которых они находятся, формируя вокруг себя соответствующую инфраструктуру. В качестве регионального драйвера развития Владислав Кононов привел пример Владимиро-Суздальского музея-заповедника (федерального подчинения).

–– Его государственное задание составляет более 200 млн рублей, практически столько же он зарабатывает сам, –– отметил Владислав Кононов. –– Рабочие места, налоги в местный бюджет, уход и благоустройство территории –– это не полный перечень плюсов для местного населения и экономики территории.

Мэр Суздаля Сергей Сахаров сказал «Известиям», что 70% населения города заняты в туристическом бизнесе или секторе услуг.

–– Только в прошлом году к нам приехало около 1,5 млн человек, из них более 50 тыс. иностранных граждан. Благодаря популярности нашего музея-заповедника в последние годы наблюдается и рост инфраструктурного развития города. Мы открыли пять предприятий общественного питания, в том числе два ресторана, закусочную, пиццерию, пельменную, музей-буфет и два бара. В городе появились восемь магазинов, из них два сетевых, –– отметил Сергей Сахаров.

В планах Минкульта — развитие целого ряда музеев в регионах, где они станут драйверами роста. В рамках Восточного экономического форума в сентябре будет открыта экспозиция первого федерального музея за Уралом –– «Владивостокская крепость».

Среди других масштабных проектов –– запуск вторых очередей Музея Мирового океана в Калининграде и Музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского в Калуге, а также обновление мемориального музея Юрия Гагарина в Смоленской области, который планируется сделать драйвером развития региона.

Цена вопроса

Музеи должны быть доступны широкому кругу посетителей, но зачастую цены в них, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, чрезвычайно высоки. По самым скромным подсчетам, семейный поход в главный музейный комплекс Эрмитажа обойдется в 2,1 тыс. рублей (700 рублей с человека), а в Третьяковку –– в 1,5 тыс. (500 рублей), следует из информации на сайтах музеев.

Член Российской академии художеств Сергей Заграевский считает, что цены на билеты сегодня завышены, музеи должны быть доступны всем категориям граждан.

— Одних льготных билетов для школьников, студентов или пенсионеров недостаточно, — сообщил он «Известиям». — Идея существования государственных музеев — в их общедоступности, иначе они теряют свой смысл как просветительских учреждений культуры. Поэтому доступ в музеи должен быть бесплатным или по символической цене.

В Эрмитаже «Известиям» пояснили, что в прошлом году каждый третий посетитель музея (31%) проходил туда по бесплатным билетам. Всего на экспозициях Эрмитажа в 2018-м побывало 4,3 млн человек.

Генеральный директор Театрального музея им. Бахрушина Дмитрий Родионов рассказал «Известиям», что никаких нормативов по установлению цены на билеты не существует.

–– Это самостоятельное право музея — устанавливать цены. Но есть понятие исторически сложившейся цены на рынке. Билеты всегда были социально доступными, и их стоимость во многих региональных музеях символическая. Подниматься она стала только в последнее время. Но это происходит не так быстро, как с ценой на билеты в театр, ведь в музеи по-прежнему ходит не столь обеспеченная часть населения. Например, во многих региональных музеях входной билет до сих пор может стоить 30–50 рублей, –– сказал он.

В Москве цены конечно, выше, но 600 рублей за билет для мегаполиса — вполне приемлемо, считает Дмитрий Родионов.

За рубежом цены на билеты в крупные музеи еще выше. Например, посещение Национального музея Прадо в Мадриде обойдется в €15 (1,1 тыс. рублей) с человека, Метрополитен-музея в Нью-Йорке — $25 (1,6 тыс. рублей).

По данным Минкульта, в стране сейчас постоянно работает около 3 тыс. государственных музеев разного уровня подчинения и более 700 частных музеев. По данным ведомства, число посетителей федеральных музеев в 2018 году составило более 154 млн человек –– в 1,8 раза больше, чем в 2011-м.