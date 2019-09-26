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Жительница Озерска отсудила у пожарных компенсацию за сгоревший дом

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Жительница Озерска (Челябинская область) взыскала компенсацию за сгоревший в результате пожара дом. По решению суда выплату должно произвести Специальное управление федеральной противопожарной службы № 1 МЧС России.

Возгорание началось вблизи садового товарищества «Татыш». Местные жители сообщили о произошедшем на пульт пожарной службы, однако диспетчеры ввели в заблуждение оперативного дежурного и не сразу направили к месту пожарные машины. В итоге пожар распространился на участок потерпевшей и уничтожил дом и хозяйственные постройки. Об этом сообщает 1obl.ru.

Ликвидировать возгорание начали жители СНТ, они же обратились в полицию. После звонка в правоохранительные органы на место прибыли пожарные.

В суде указали, что в действиях диспетчеров установлены нарушения служебной дисциплины. Суд принял решение о взыскании с пожарных компенсации в размере почти 832 тыс. рублей. Родственники пострадавшей уточнили, что ответчики намерены обжаловать данное решение.

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