Расходная часть бюджета Минобороны вырастет в 2020 году

Расходная часть бюджета, выделенная Министерству обороны в 2020 году, составляет 1,894 трлн рублей. Соответствующие данные содержатся в проекте бюджета на следующий год и на плановый период 2021–2022 годов.

В 2019 году расходы военного ведомства составили 1,776 трлн рублей.

Большую часть средств из выделенных 1,894 трлн рублей (1,056 трлн рублей) Минобороны предполагает потратить на национальную оборону. При этом в бюджете есть и засекреченные показатели гособоронзаказа, уточняет телеканал «Звезда».

В 2021 году расходы министерства сократятся почти до 1,574 трлн, а в 2022 году незначительно возрастут — до 1,609 трлн рублей.

Что касается медицины, то в 2020 году предполагается потратить на развитие здравоохранения 841,852 млрд рублей, в 2021 году — 780,421 млрд рублей, в 2022 году — 785,76 млрд рублей. На развитие культуры с 2019 по 2022 год — 380 млрд рублей, на деятельность министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — 93,2 млрд рублей.

В 2020 году общий объем доходов в федеральный бюджет прогнозируется на уровне 20,4 трлн рублей, общий расход — 19,5 трлн рублей.

15 сентября министр финансов Украины Оксана Маркарова сообщила, что правительство заложило в проект бюджета на 2020 год $9,9 млрд на оборону и безопасность.