В Арктику доставлено втрое больше грузов по сравнению с прошлым годом

В Арктику в 2019 году доставлено порядка 30 тыс. т грузов. Это почти в три раза больше, чем в 2018 году, сообщил в среду, 25 сентября, департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«В регион доставлялись различные грузы, включая строительные материалы, вооружение и военную технику», — цитирует телеканал «Звезда» заявление ведомства.

В министерстве отметили, что в прошлом году объем перевозок грузов в Арктику составил 11 тыс. т.

Также в сообщении говорится, что с архипелага Новая Земля и острова Котельный было вывезено более 3 тыс. т устаревшей техники и металлолома, завершается вывоз 180 т мусора с острова Врангеля.

Ранее в этот же день сообщалось, что до конца октября планируется подписать контракт по строительству на судоверфи «Звезда» пилотного танкера для «Арктик СПГ-2». В этот же срок будет сделан первый аванс, а до конца года состоится подписание по еще четырем судам.

В дальнейшем планируется строительство еще десяти танкеров, спецификация которых может быть изменена «в сторону усиления качеств и проходимости судна».