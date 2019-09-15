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Кабмин Украины заложил в проект бюджета на 2020 год $9,9 млрд на оборону

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Правительство Украины заложило в проект бюджета на 2020 год $9,9 млрд на оборону и безопасность, сообщила 15 сентября министр финансов страны Оксана Маркарова.

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По ее словам, увеличение оборонных расходов является одним из приоритетов. Средства будут выделены «разным распорядителям», которые вовлечены в оборону и безопасность, передает УНН.

13 сентября стало известно, что минобороны Украины планирует в 2019 году снова купить у США противотанковые ракетные комплексы Javelin и ракеты к ним. Точное число комплексов и сумма сделки не называются. Вопрос контроля применения украинской стороной Javelin со стороны США засекречен.

После госпереворота в 2014 году Украина активизировала военное сотрудничество с Соединенными Штатами. После начала силовой операции в Донбассе американцы стали оказывать военную помощь украинским вооруженным силам.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил.

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