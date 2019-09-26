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Зеленский не пригласил Трампа в «нормандскую четверку»

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Фото: официальное интернет-представительство Президента Украины/president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не предлагал США присоединиться к «нормандскому формату», но призвал американского лидера Дональда Трампа к участию в разрешении конфликта в Донбассе. Об этом 26 сентября сообщает агентство «УНИАН».

«Первый раз лично (обратился. — Ред.) не по телефону к президенту Трампу, чтобы он присоединился к решению всех наших проблем, к прекращению войны и возврату наших территорий», — рассказал Зеленский, пояснив, что на встречу в «нормандском формате» Трампа он не приглашал.

Он добавил, что в данный момент главам государств «нормандской четверки» необходимо «встретиться в том («нормандском». — Ред.) формате, каким он является».

25 сентября на сайте Белого дома опубликовали стенограмму разговора Трампа с Зеленским. В ходе беседы Трамп заявил, что США многое делают для Украины. Также он отметил, что «было бы здорово», если бы украинский лидер изучил «дело Байдена». Зеленский попросил предоставить дополнительную информацию по данной теме для проведения расследования на Украине.

Тема финансовой помощи Украине со стороны США в июльском телефонном разговоре не поднималась.

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