В СПЧ сравнили легализацию многоженства с «открытием ящика Пандоры»

Ответственный секретарь Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ирина Киркора заявила, что узаконивание многоженства в стране «откроет ящик Пандоры». Об этом 26 сентября она рассказала «РИА Новости».

«В РФ действует единый документ в области семьи — это Семейный кодекс, в котором для всех отношения прописаны одинаково. И делать из него исключения, когда у нас единое законодательство в многонациональном, многоконфессиональном государстве, когда мы говорим, что брак — это регистрация в органах ЗАГС, когда мы для себя определяем, что каждая пара — это мужчина и женщина, это семья, то (...) мы открываем ящик Пандоры», — сообщила она.

Киркора пояснила, что легализация многоженства спровоцирует множество социальных проблем и правовых конфликтов.

«И вопрос: каким образом мы будем в светскую жизнь, связанную с регистрацией брака в органах ЗАГС, включать духовные традиции? А если русский мужчина, не являющийся мусульманином, но проживающий в республиках мусульманских, пожелает зарегистрировать брак с несколькими женщинами? Я думаю, волна домашнего насилия у нас увеличится. А если у нас мусульманин будет проживать не в мусульманском регионе? Как мы в этой истории будем решать вопрос о признании семейных отношений?» — поинтересовалась ответственный секретарь СПЧ.

По ее словам, узаконивание многоженства спровоцирует встречный вопрос в отношении женских браков с несколькими мужчинами, кроме этого, могут возникнуть коллизии с алиментными обязательствами и множество других противоречий.

Днем ранее, 25 сентября, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов призвал узаконить в России многоженство и объяснил это тем, что такой шаг решил бы множество социальных проблем. По его мнению, легализация многоженства помогла бы избавиться от «греховности и блуда», а также стать «гарантом соблюдения прав женщин».