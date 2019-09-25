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Муфтий Москвы призвал узаконить многоженство

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов призвал узаконить в России многоженство. Как он заявил 25 сентября, этот шаг решил бы множество социальных проблем.

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Аляутдинов напомнил, что женщин в России больше, чем мужчин, на 10 млн, при этом многие из них разведены или овдовели, передает «РИА Новости».

Однако россиянки, по его словам, «в социальном плане совершенно не защищены». Многоженство стало бы «гарантом соблюдения прав женщин», отметил муфтий.

Как отметил Аляутдинов, многоженство уже практикуется в ряде российских регионов, в том числе в Татарстане, Дагестане и Чечне, и допускается некоторыми религиями. Кроме того, оно помогло бы избавиться от «греховности и блуда».

«Несмотря на то что законы шариата являются основой жизни мусульман, гражданско-правовые отношения в нашей стране регулируются на основе российского законодательства. Поэтому важно создать механизм защиты на законодательном уровне, чтобы женщины могли быть вторыми полноценными супругами, это поможет разрешить многие социальные проблемы», — сказал муфтий.

Решать вопрос легализации Аляутдинов считает необходимым при участии компетентных органов и знатоков исламского законодательства. Он призвал учесть права и обязанности супругов, а также напомнил мужчинам о финансовых обязательствах и необходимости поровну распределять время на всех членов семьи.

Ранее в сентябре Росстат зафиксировал снижение количества разводов в 2019 году по сравнению с 2018-м.

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