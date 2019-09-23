Психолог объяснила увеличение возраста российских невест

Семейный психолог Светлана Бояринова объяснила, с чем связано увеличение возраста россиянок, впервые выходящих замуж.

По словам специалиста, «старение» среднестатистической российской невесты связано с более серьезным подходом к браку, неготовностью пока рожать детей, отсутствием образования или средств на покупку квартиры. Кроме того, отметила Бояринова, в обществе в целом идет процесс отодвигания начала семейной жизни ввиду того, что люди хотят подольше пожить для себя.

«Немного общество поменялось, поменялся менталитет, мысли. Люди предпочитают сначала пожить для себя, решить какие-то свои вопросы, попутешествовать, найти себя, создать какое-то свое дело, а только потом уже подходить к семейному вопросу. Время меняется, люди меняются, поэтому момент официального бракосочетания отодвигается всё дальше и дальше», — приводит НСН слова Бояриновой.

Вместе с тем психолог отметила, что, несмотря на выявленные Росстатом общие тренды, вопрос возраста для первого бракосочетания остается индивидуальным.

Ранее 23 сентября Росстат сообщил об увеличении возраста вступления женщин в брак. Так, большинство женщин, по данным статистики, выходят замуж в возрасте от 25 до 34 лет, тогда как восемь лет назад возраст невест составлял 18–24 года. Средний возраст вступления в брак у мужчин не изменился и остался в промежутке от 25 до 34 лет.