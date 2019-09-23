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Росстат назвал средний возраст вступления в брак у россиянок

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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В Российской Федерации увеличился средний возраст вступления женщин в брак. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщил Росстат.

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Если восемь лет назад наиболее популярным возрастом для замужества россиянок были 18–24 года, то в настоящее время большинство женщин выходят замуж в возрасте от 25 до 34 лет.

При этом средний возраст вступления в брак у мужчин не изменился, уточняет «РИА Новости». Он остался в промежутке от 25 до 34 лет. Таким образом, среднестатистические невесты и женихи стали ровесниками.

Основные причины увеличения среднего возраста вступающих в брак — социальные, считает заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова. По ее мнению, ими стали необходимость получить образование, построить карьеру, отсутствие своего жилья.

11 сентября сообщалось, что тяжелая экономическая ситуация никак не влияет на желание супругов развестись или сохранить брак. Отсутствие развода не является свидетельством того, что у семьи всё в порядке, а совместное жилье и финансовые взаимоотношения не могут заставить людей быть вместе, если они уже решили расстаться.

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