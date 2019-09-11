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Психолог усомнилась в снижении числа разводов из-за кризиса

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Фото: Depositphotos
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Тяжелая экономическая ситуация никак не влияет на желание супругов развестись или сохранить брак. Об этом в эфире НСН в среду, 11 сентября, рассказала семейный психолог Светлана Бояринова.

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По мнению специалиста, отсутствие развода не является свидетельством того, что у семьи всё в порядке, а совместное жилье и финансовые взаимоотношения не могут заставить людей быть вместе, если они уже решили расстаться.

«Теоретически, шанс есть: люди вынуждены взаимодействовать, с другой стороны, я мало вижу ситуаций, когда дети, деньги, совместное жилье ограничивали людей. Много историй, когда люди продолжают жить в одной квартире, будучи в разводе, приводят туда своих новых партнеров», — пояснила Бояринова.

Ранее 11 сентября Росстат сообщил о снижении количества разводов в России на 12% за минувший год. Так, в 2018 году развелись 705 пар, а в 2019 году — 621 пара из 1 тыс. заключенных союзов. По мнению экспертов, тенденция связала с тяжелой экономической ситуацией, поскольку совместно вести хозяйство выгоднее.

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