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Стали известны самые популярные месяцы для заключения брака

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Стало известно, в какие месяцы в россияне чаще всего регистрировали браки в 2018 году. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщает телеканал RT со ссылкой на Министерство юстиции.

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Как отмечается, наиболее популярными месяцами для свадеб стали июль, август и сентябрь: в этот период в 2018 году было зарегистрировано 377,4 тыс. актов о заключении брака.

Второе место занял период с апреля по июнь — 222,3 тыс. За ним следуют октябрь, ноябрь и декабрь — 208, 5 тыс. Период с января по март оказался наименее популярным — 158,7 тыс.

В общей сложности, обращает внимание RT, в прошлом году было заключено 967 тыс. браков.

Ранее в июне в Минюсте заявили, что Москва стала лидером среди городов по числу зарегистрированных браков — 13,8 тыс. Вторую строчку заняло Подмосковье, третье — Санкт-Петербург.

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