Материнский капитал вырастет с 2020 года

Проект федерального бюджета 2020 года и планового периода 2021-22 годов предполагает рост материнского капитала до 466,6 тыс. рублей. Эта информация опубликована на официальном интернет-портале проектов нормативных актов.

По словам российского вице-премьера Татьяны Голиковой, на общее финансирование программы в бюджете Пенсионного фонда предусмотрено около 325 млрд рублей, передает ТАСС.

Ранее в сентябре президент России Владимир Путин заявил, что необходимо расширить использование материнского капитала. При этом важно, чтобы средства «не стырили», отметил он.

Программа материнского капитала действует в России с 2007 года. Денежные средства выдаются за рождение второго или последующего ребенка. Сейчас она рассчитана до 2021 года, и абсолютное большинство россиян (78%) поддерживают ее продление. Особенно актуален такой запрос для людей от 25 до 34 лет (84%).