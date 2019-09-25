За пассажирами аварийно севшего в Барнауле самолета направят резервный борт

Авиакомпания Azur Air направит в Барнаул резервный борт для обратного вылета во вьетнамский Камрань. Вылет планируется ранним утром четверга, 26 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителей барнаульского аэропорта.

«Обратный рейс из Барнаула в Камрань задерживается до 6:00 (2.00 мск) четверга», — сказал собеседник агентства в среду, 25 сентября.

Ранее 25 сентября стало известно, что после посадки в Барнауле у самолета Boeing 767-300 загорелась стойка шасси. На борту лайнера находился 341 человек, десять из которых — члены экипажа.

Людей эвакуировали, некоторым из них потребовалась медицинская помощь. По данным регионального министерства здравоохранения, к врачам обратились 16 человек. В МЧС тем временем сообщили о 23 пострадавших и пяти госпитализированных.

Барнаульская транспортная прокуратура начала проверку по факту исполнения законодательства о безопасности полетов. Расследование начала и авиакомпания совместно со службами аэропорта, авиационными властями и производителем воздушного судна.