Особую экономическую зону хотят создать в Домодедово

Решение по созданию особой экономической зоны в Домодедово (Московская область) может быть принято до конца года, сообщил зампред регионального правительства Вадим Хромов. По его словам, заявку изучают в Минэкономразвития.

«Порядок рассмотрения заявки предполагает срок от трех до четырех месяцев, мы предполагаем, что до конца года мы по данной экономической зоне положительный результат можем получить», — цитирует Хромова портал «Подмосковье сегодня». На территории предполагаемой ОЭЗ могут построить крупный транспортно-логистический центр, а также центр по переработке сельскохозяйственной продукции с акцентом на экспорт.

По данным на август, в России есть 26 особых экономических зон четырех типов: технико-внедренческий, промышленно-производственный, портовый и туристско-рекреационный. 707 российских и зарубежных резидентов создали 36,8 тыс. рабочих мест.