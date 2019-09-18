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Шесть предприятий планируют стать новыми резидентами воронежской ОЭЗ

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Резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) «Центр» в Воронежской области до конца года могут стать шесть новых предприятий. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев в интервью «Вести Воронеж».

«Думаю, до конца 2019 года они подтвердят свои намерения. Мы вместе с ними пройдем все согласовательные процедуры, и к концу года они должны стать полноценными резидентами», — цитирует Гусева ИА «Абирег».

Общий объем инвестиций в проекты составит свыше 10 млрд рублей.

Как сообщали агентству в областном правительстве, площадь ОЭЗ «Центр» составляет 220 га. Для размещения резидентов отведено 174,6 га.

По словам губернатора, в качестве потенциальных резидентов ОЭЗ рассматриваются 16 проектов. Это позволит освоить территорию экономзоны на 70%. Губернатор отметил важность использования участка для создания филиалов ОЭЗ в других местах.

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