Индустриальный парк «Саба» построят в Татарстане

В Богатых Сабах в Республике Татарстан создадут новый индустриальный парк «Саба» с двумя производственными корпусами. Первый этап строительства обойдется в 308 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

В рамках первого этапа работ территорию парка оградят и разобьют на участки для резидентов. Запланирована прокладка инженерных коммуникаций, организация дорог и благоустройство, пишет ИА «Татар-информ».

Как пояснили в индустриальном парке, первый этап строительства рассчитан на один год. Будет создан производственный корпус площадью 1,2 тыс. кв. м.

Всего на территории будет создано два таких корпуса. Резиденты смогут начать работу сразу после завершения строительства.

В конце августа сообщалось, что в Новосибирске на территории бывшего завода «Сибтекстильмаш» планируют создать одноименный индустриальный парк. Общими усилиями арендаторов здесь ремонтируются здания и делается ливневая канализация.