Соль без песка будут использовать в Севастополе против гололедицы

Соли будут отдавать предпочтение при борьбе с гололедицей в Севастополе. По предварительным оценкам, город готов к зиме на 80%.

По данным и.о. вице-губернатора Севастополя Владимира Базарова, в прошлом сезоне эксперимент был проведен в центре города. Улицы посыпали крупной солью без песка, чтобы в дальнейшем на дорогах не оставалось грязи. В нынешнем сезоне учреждение «Севастопольский автодор» будет использовать в большей степени соль. В перспективе именно соли будет отдаваться предпочтение по сравнению с песком. Об этом сообщает онлайн-газета «Новый Севастополь».

По данным департамента городского хозяйства, готовность учреждения к осенне-зимнему периоду составляет 80%. Ежегодно для Севастополя закупается около 10 тыс. т посыпочного материала.