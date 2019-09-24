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Правительство Москвы выделит Севастополю 2 млрд рублей на ремонт улицы

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Правительство Москвы направит Севастополю 2 млрд рублей на реконструкцию улицы Большая Морская. О том, что город должен использовать средства заявил и.о. губернатора Михаил Развожаев, выступая перед депутатами заксобрания 24 сентября.

«2 млрд рублей, которые предполагается пустить на реконструкцию исторической центральной улицы города — это деньги, которые на дороге не найдешь. Любой город Российской Федерации с удовольствием воспользуется предложением Москвы, чтобы превратить центральную улицу в замечательное современное общественное пространство», — цитирует Развожаева онлайн-газета «Новый Севастополь».

Средства направят на ремонт дорог, тротуаров, освещения, озеленительные и другие работы. По словам и.о. главы Севастополя, речь о реконструкции фасадов зданий не идет.

На следующей неделе планируется обсудить проект работ с экспертным сообществом. И.о. губернатора выразил мнение, что проектировщики должны выступить и перед депутатами. Общественные обсуждения продлятся в течение октября.

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