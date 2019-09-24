Оползень может произойти в Севастополе из-за незаконной стройки

Власти Севастополя сообщили о возможном оползне в районе памятника первому бастиону в Нахимовском районе. Он может возникнуть из-за водоотведения незаконно строящегося дома.

Запрет на строительство частного дома направило управление охраны объектов культурного наследия. Специалисты пришли к выводу, что в случае неправильного водоотведения на участке возможно оползень. Собственнику уже направлено предписание для составления административного протокола. Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

Материалы по факту незаконного строительства переданы в прокуратуру. Собственник уже выполнил предписание по демонтажу ограждения.

Год назад в Севастополе оползень уничтожил две садовые постройки в частном секторе. После этого власти города опубликовали карту 124 оползневых участков.