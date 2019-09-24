Прямой эфир

Оползень может произойти в Севастополе из-за незаконной стройки

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Севастополя сообщили о возможном оползне в районе памятника первому бастиону в Нахимовском районе. Он может возникнуть из-за водоотведения незаконно строящегося дома.

Запрет на строительство частного дома направило управление охраны объектов культурного наследия. Специалисты пришли к выводу, что в случае неправильного водоотведения на участке возможно оползень. Собственнику уже направлено предписание для составления административного протокола. Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

Материалы по факту незаконного строительства переданы в прокуратуру. Собственник уже выполнил предписание по демонтажу ограждения.

Год назад в Севастополе оползень уничтожил две садовые постройки в частном секторе. После этого власти города опубликовали карту 124 оползневых участков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сильнейшие ливни привели к сходу оползней во Владивостоке
Власти Севастополя обещают увеличить количество спортобъектов вдвое

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019